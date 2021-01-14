Центр "Моя карьера" приглашает москвичей на онлайн-курсы

09:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Онлайн-курсы "Акселератор самозанятости" и "Школа молодого копирайтера" стартуют в январе в центре "Моя карьера". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак отметил, что программы центра позволят москвичам, которые решили попробовать себя в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей, углубиться в основы деятельности.
"Новые программы центра "Моя карьера" заложат прочную базу для открытия своего дела с пониманием основ и возможностей для развития, а карьерные консультанты подскажут, как построить индивидуальный карьерный маршрут, и подержат на каждом его этапе", – сказал Стружак.
Онлайн-интенсив "Акселератор самозанятости" стартует 18 января. Он будет состоять из шести блоков. Регистрация доступна по ссылке.
На нем сертифицированные тренеры и эксперты расскажут участникам, как выбрать сферу деятельности, разобраться с юридическими вопросами, составить предложение и найти клиентов.
Уточняется, что стать участником курса может любой желающий. В частности, интенсив посетит бронзовый призер чемпионата Европы и чемпионата мира по сноуборду Екатерина Люсина. Со слушателями она поделится опытом, как достигать целей в спорте и жизни.
Узнать о том, как зарабатывать или продвигать бизнес на текстах можно 19 января на онлайн-курсе "Школа молодого копирайтера". Он будет состоять из восьми модулей с домашним заданием.
На интенсиве расскажут про основы копирайтинга, правила редактуры, а также проведут упражнения на развитие креативного мышления. Курс предполагает выполнение практических заданий после каждого занятия.
Регистрация на интенсив доступна по ссылке.
Ранее центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ подготовил бесплатные онлайн-курсы по развитию навыков soft skills.
Центр предлагает прослушать курсы "Самооценка и уверенность в себе", "Проактивность как путь к успеху и гармонии", "Технологии эффективных продаж", "Карьера как проект: счастливая женщина" и другие. По итогам успешного прохождения курсов участникам вручат сертификаты.
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