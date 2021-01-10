Почти 10 тыс предпринимателей прошли обучение в Московской школе экспортера в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 10 тысяч предпринимателей прошли обучение в Московской школе экспортера за 2020 год, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Благодаря введенному в прошлом году онлайн-формату обучения аудитория занятий выросла в два с половиной раза. В 2019-м слушателей было около 3,8 тысячи, а в 2020-м – почти 10 тысяч. Педагогами в школе экспортера выступают более 80 специалистов в области внешнеэкономической деятельности, таможенного оформления, налогообложения, права и в других сферах", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

В свою очередь глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что за 2020 год в рамках работы школы провели более 170 обучающих мероприятий. По его словам, Московская школа экспортера стала еще популярнее благодаря новому формату.

Отмечается, что в декабре 2020 года запустили цикл онлайн-встреч "Час с торгпредом". Для них отбирали по 10-15 компаний Москвы. Подобные встречи планируется проводить раз в два месяца в связи с тем, что подобный формат получил высокую востребованность.

В программу обучения в Московской школе экспортера входят модули по международным коммуникациям, сертификации, логистике и маркетингу. Кроме того, там проводятся конференции, на которых объясняются особенности экспорта в конкретные страны.

Согласно задумке организаторов школы, с помощью обучения компании получают навыки масштабирования проекта и вывода своей продукции на международный рынок.

Ранее стало известно, что власти Москвы увеличили финансовую поддержку малых и средних предпринимателей до почти 3 миллиардов рублей в 2020 году. Кроме того, для представителей маленьких компаний запустили обучающие курсы и акселерационные программы.