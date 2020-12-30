Дополнительные сервисы появились на портале бизнес-омбудсмена Москвы

10:40
Фото: Москва 24/Никита Симонов
На портале уполномоченного по защите прав предпринимателей в столице стали доступны дополнительные сервисы, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.
"Для пользователей создан личный кабинет, через который можно задать вопрос или направить заявление. В нем также сохраняется история обращений и отображаются принятые по ним решения – при смене статуса заявителю придет уведомление", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что предприниматели могут записаться онлайн в общественную приемную при омбудсмене, выбрав нужное отделение на интерактивной карте административных округов Москвы. Разделы сгруппировали в тематические блоки, также усовершенствован поиск при помощи фильтров.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, портал омбудсмена является важным цифровым инструментом для предпринимателей.
"Благодаря новым сервисам предприниматели смогут в онлайн-формате получать консультации и экспертную поддержку, направлять заявления и отслеживать статус их обработки", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.
Отмечается, что также порталом могут пользоваться руководители общественных приемных и члены Общественного совета при уполномоченном, другие специалисты. Авторизоваться можно с помощью учетной записи на mos.ru.
Ранее Сергунина рассказала, что свыше 20 тысяч предпринимателей прошли образовательные программы городского проекта "Онлайн-академия МБМ" за 2,5 года работы. На сегодняшний день всем желающим доступно 29 курсов, состоящих почти из 160 видеоуроков. Их подготовили успешные бизнесмены и эксперты. Серия видеоуроков "PRO-курсы" помогает слушателям развить предпринимательские навыки, а также получить знания по ведению финансового и управленческого учетов. Также в рамках данной программы доступен курс по проведению успешных переговоров.
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