Более 20 тысяч предпринимателей прошли обучение в "Онлайн-академии МБМ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 20 тысяч предпринимателей прошли образовательные программы городского проекта "Онлайн-академия МБМ", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Онлайн-академия для малого бизнеса открылась 2,5 года назад. За это время обучение прошли более 20 тысяч человек. Сейчас всем желающим доступно 29 курсов, состоящих почти из 160 видеоуроков. Их подготовили успешные бизнесмены и эксперты", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Онлайн-академия МБМ" предлагает слушателям три программы – Start, Progress и "PRO-курсы". В первом случае участникам открывается доступ к изучению технологий продаж. Следующий курс Progress направлен на изучение финансовой среды и стратегии развития компании.

Серия видеоуроков "PRO-курсы" помогает слушателям развить предпринимательские навыки, а также получить знания по ведению финансового и управленческого учетов. Также в рамках данной программы доступен курс по проведению успешных переговоров.

Еще одним важным разделом в проекте является Pro_live, в рамках которого размещаются выступления бизнес-экспертов и дополнительные видеокурсы. Также для участников подготовили курс "Школа спикеров", который посвящен ораторскому мастерству.

"Бесплатные образовательные программы стали востребованной мерой поддержки для бизнесменов. Слушатели "Онлайн-академии МБМ" могут дистанционно получать знания и развивать свои бизнес-компетенции. Ее курсы рассчитаны как на тех, кто делает первые шаги на предпринимательском поприще или только планирует открыть свое дело, так и на уже опытных владельцев бизнеса", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Портал mbm.mos.ru предлагает пользователям воспользоваться сервисами "Консультация", "Законодательный бизнес-дайджест", "Проверка контрагентов", "Онлайн-академия МБМ" и "Индивидуальная траектория развития" и другими.

Кроме того, на портале МБМ можно ознакомиться с выгодными предложениями банков для расчетно-кассового обслуживания и подать заявку на открытие счета. Также пользователи могут познакомиться с возможностями бухгалтерских, маркетинговых и закупочных сервисов.