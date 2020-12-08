Сергунина подвела итоги образовательной онлайн-программы для предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В программе "Онлайн-акселератор МБМ" в этом году приняли участие более 1,2 тысячи начинающих предпринимателей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Это отличная возможность для тех, кто хочет начать свое дело и привлечь инвестиции. Бизнесмены, сотрудники инновационных центров, педагоги ведущих вузов и инвесторы рассказывают слушателям, как сделать стартап-проект успешным. Присоединиться к занятиям могут все желающие", – рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Участники с высшими баллами могут уже после обучения привлечь финансирование для своих проектов во время инвестиционных сессий. По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, с начала работы акселератора предложения от инвесторов получили 12 стартапов.

Уточняется, что финалистами проекта стали компании сфер услуг, образования, охраны труда, медицины и производства.

Стать участником онлайн-акселератора можно подав заявку до 21 декабря.

Ранее сообщалось, что программа "Московский акселератор" запустила прием заявок на участие в треке EngineeringTech. Он посвящен передовым подходам к разработке и внедрению IT-продуктов в сфере промышленного инжиниринга.