Сергунина рассказала о первых результатах программы "Экспортеры 2.0"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
В рамках акселерационной программы "Экспортеры 2.0" до 2021 года поддержку города получат более 100 столичных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Три потока обучения, в которых приняли участие 59 экспортно ориентированных проектов, уже завершились. Еще 45 представителей бизнеса пройдут акселерацию в следующем году.
"Программа рассчитана на предпринимателей с опытом периодического экспорта. Акселерация позволяет им поработать над увеличением продаж, освоить новые маркетинговые инструменты, расширить географию. Участники первых двух потоков уже заключили 43 экспортных контракта почти на 515 миллионов рублей", – отметила заммэра Наталья Сергунина.
После завершения курса компании провели презентацию своих проектов для экспертов и инвесторов. Далее они приступят к реализации стратегии, которую сформировали в ходе обучения. Наставники будут оказывать им помощь в течение года.
Ранее сообщалось, что программа "Московский акселератор" запустила прием заявок на участие в треке EngineeringTech. Он посвящен передовым подходам к разработке и внедрению IT-продуктов в сфере промышленного инжиниринга.
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