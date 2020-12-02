Свыше 140 млн рублей инвестиций привлекли выпускники "Московского акселератора"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выпускники "Московского акселератора" привлекли за год существования программы поддержки малого бизнеса более 140 миллионов рублей инвестиций. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Выпускниками первых треков "Московского акселератора" стали представители более чем 100 технологических компаний", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

По ее словам, за первый год существования программы было подано две тысячи заявок на участие.

Весной завершился первый трек "Цифровые сервисы". В нем участвовали компании, занимающиеся логистикой, ретейлом, недвижимостью и образованием. Выпускники реализовали 33 пилотных проекта. Всего участники первого трека привлекли свыше 50 миллионов рублей инвестиций.

Biomedtech – второй трек программы. Он объединил стартапы, работающие в сфере биомедицинских технологий. Выпускники запустили свыше 30 пилотных проектов. Выпускникам удалось привлечь уже около 92 миллионов рублей инвестиций.

Осенью начали работу еще два трека. До 28 декабря можно подать заявку на участие в новом треке – Buildtech, который подойдет для проектов в области строительных технологий.

Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, до конца года планируется запустить еще один трек, а также совместную программу "Московского акселератора" и отраслевого акселератора Госкорпорации "Росатом".

Ранее сообщалось, что участники акселерационной программы GoGlobal смогли с нуля запустить продажи в 21 стране, в том числе в США и Великобритании. Цель проекта, организованного Московским экспортным центром и "Акселератором ФРИИ" Фонда развития интернет-инициатив, – ускорить выход на зарубежные рынки IT-компаний. Предприниматели имели возможность изучить иностранные рынки, учились привлекать новых потребителей для своих продуктов за рубежом, настраивали ключевые бизнес-процессы, систему маркетинга и продаж.

