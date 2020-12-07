"Московский акселератор" начал принимать заявки на трек EngineeringTech

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Программа "Московский акселератор" запустила прием заявок на участие в треке EngineeringTech. Он посвящен передовым подходам к разработке и внедрению IT-продуктов в сфере промышленного инжиниринга. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Только 30 столичных стартапов, которые отберет жюри, будут допущены к участию в программе. 10 недель они будут встречаться с различными экспертами, лидерами отрасли.

"Программа позволит участникам увеличить выручку, ускорить вывод своих продуктов на рынок, оптимизировать бизнес-процессы, выйти на самоокупаемость", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

До 7 февраля свои заявки на участие в EngineeringTech могут оставлять стартапы и компании из сферы строительных технологий в следующих направлениях: "Цифровой документооборот и управление инженерными данными", "Цифровые решения в промышленном инжиниринге" и "Цифровой мониторинг".

Выпускники "Московского акселератора" привлекли за год существования программы поддержки малого бизнеса более 140 миллионов рублей инвестиций.

Весной завершился первый трек "Цифровые сервисы". В нем участвовали компании, занимающиеся логистикой, ретейлом, недвижимостью и образованием. Выпускники реализовали 33 пилотных проекта. Всего участники первого трека привлекли свыше 50 миллионов рублей инвестиций.