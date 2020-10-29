Сергунина: московскими онлайн-сервисами для малого бизнеса воспользовались более 3 тыс раз

12:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В 2020 году онлайн-сервисами на столичном портале mbm.mos.ru воспользовались более 30 тысяч раз, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"На городском портале для малого бизнеса собрано много полезных функций, в том числе более 20 отраслевых сервисов. Они упрощают для предпринимателей различные рутинные процедуры, такие как регистрация фирмы, поиск подходящих помещений и другие. С начала 2020 года ими воспользовались свыше 30 тысяч раз. Это уже на треть больше, чем за весь прошлый год", – отметила она.
Ранее сообщалось, что для малого и среднего бизнеса власти Москвы за текущий год провели свыше 85 тысяч консультаций. Их проводили сотрудники ГБУ "Малый бизнес Москвы". Сообщалось, что чаще всего предприниматели интересовались программами поддержки бизнеса, в том числе финансовыми и образовательными.
Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что всего в 2020 году провели свыше 900 мероприятий для предпринимателей. В них приняли участие более 38 тысяч человек.
Портал mbm.mos.ru предлагает пользователям воспользоваться сервисами "Консультация", "Законодательный бизнес-дайджест", "Проверка контрагентов", "Онлайн-академия МБМ" и "Индивидуальная траектория развития" и другими.
Кроме того, на портале МБМ можно ознакомиться с выгодными предложениями банков для расчетно-кассового обслуживания и подать заявку на открытие счета. Также пользователи могут познакомиться с возможностями бухгалтерских, маркетинговых и закупочных сервисов.
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