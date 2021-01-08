Власти Москвы рассказали, как помогали малому и среднему бизнесу в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В 2020 году столичные власти увеличили финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства до почти трех миллиардов рублей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Для представителей маленьких компаний запустили обучающие курсы и акселерационные программы.
На сегодняшний день в Москве около 721 тысячи малых и средних предприятий. Это 12,7% от их общего числа в стране.
В прошлом году правительство предложило предпринимателям семь новых видов субсидий. Среди них экспортный кешбэк, выплаты для социальных предприятий, организаций, работающих в сфере спорта, образования и развлечений, компенсация комиссий за размещение продукции на маркетплейсе.
Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, на сегодняшний день одобрено свыше трех тысяч заявок на общую сумму почти три миллиарда рублей.
Также поддержку оказали предприятиям, у которых не хватает собственных залоговых средств для получения кредита. Им выдали уже свыше 22,7 миллиарда рублей.
Всего правительство Москвы приняло пять пакетов антикризисных мер поддержки бизнеса на общую сумму около 90 миллиардов рублей.
Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее сообщил, что по итогам заявочной кампании 2020 года 36 московских предприятий получат финансовую поддержку почти на 770 миллионов рублей. Субсидии выдадут на возмещение затрат по лизингу и кредитным договорам, приобретение оборудования и подключение к инженерным сетям.
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