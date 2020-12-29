Столичные предприятия получат субсидии почти на 770 миллионов рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По итогам заявочной кампании 2020 года 36 московских предприятий получат финансовую поддержку почти на 770 миллионов рублей, передает портал мэра и правительства Москвы.

Субсидии выдадут на возмещение затрат по лизингу и кредитным договорам, приобретение оборудования и подключение к инженерным сетям.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, общая сумма на 23 процента больше, чем в 2019 году.

Среди получателей субсидий – пищевые производства и предприятия оборонно-промышленного комплекса, производители высокотехнологичной продукции и другие.

По словам Ефимова, в текущем году власти расширили перечень получателей субсидий на развитие промышленного и инновационного производства.

Сергей Собянин ранее одобрил пятый пакет мер поддержки бизнеса Москвы. В частности, продлевается действие программы "14 субсидий", благодаря которой бизнесу будет доступна возможность получения средств на приобретение оборудования.