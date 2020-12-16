14:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки бизнеса Москвы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Столичный бизнес сможет воспользоваться дополнительными мерами экономической поддержки. Ряд программ, действовавших в 2020 году, будет продлен на 2021 год. Постановления по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Решение по оказанию дополнительных мер бизнесу было принято в ходе изучения результатов анализа сложившейся ситуации в сферах экономики, культуры и нестационарной торговли в условиях коронавируса.
В частности, продлевается действие программы "14 субсидий", благодаря которой бизнесу будет доступна возможность получения средств на приобретение оборудования, уплату франчайзинговых и коммунальных платежей, а также продвижение продукции на сервисах по доставке еды, обучение персонала и так далее.
Получить субсидию смогут в том числе компании креативной индустрии и участники межотраслевых (отраслевых) кластеров в составе инновационного кластера в Москве. Ее будут выделять на возмещение затрат за участие в международных конкурсах и фестивалях, а также на возмещение затрат по продвижению товаров.
Также продлевается субсидирование процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. По оформленным до 15 апреля кредитам ставка составит 6%. В остальных случаях, когда кредиты были оформлены после 15 числа, она составит 8%.
Также до 31 декабря 2021 года продлевается действие минимальной и льготной ставок арендной платы за нежилые площади, находящиеся в имущественной казне города. Это поддержит малые предприятия, арендующие небольшие помещения до 300 квадратных метров либо занимающиеся социально значимыми видами деятельности, объяснили в пресс-службе.
Помимо этого, ряд предпринимателей освобождаются от уплаты по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах за период с марта по июнь 2020 года. Также от этого освобождаются предприниматели, работающие в сферах общественного питания, торговли, культуры, образования, досуга и бытовых услуг в учреждениях департамента культуры.
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