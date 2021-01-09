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Технологии

09:57

Портал МИК объединил 19,5 тыс организаций из 79 регионов России

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 19,5 тысяч столичных организаций и еще 78 регионов России зарегистрированы на портале Московского инновационного кластера (МИК). Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Большинство организаций относятся к малому и среднему бизнесу. Сервис позволяет им получать необходимую помощь и поддержку.

"При помощи специальных онлайн-сервисов они могут быстрее решить разные практические задачи: найти подходящее помещение в аренду или площадку для тестирования продукта, привлечь деловых партнеров и инвесторов. Всего таких сервисов уже 17. За год предприниматели воспользовались ими более 2 миллионов раз", – приводит портал мэра и правительства Москвы слова Сергуниной.

Благодаря порталу предприниматели имеют возможность взаимодействовать с городом. "Востребованность сервисов i.moscow возросла. Недавно доступ к платформе получили физические лица, теперь ей могут пользоваться все, у кого есть желание развивать высокие технологии", – отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Найти необходимое помещение при помощи МИК можно через оператора или самостоятельно. Каталог доступных вариантов предлагает городские технопарки, более двух тысяч офисов, 333 лаборатории и 178 коворкингов.

"Количество полезных востребованных инструментов, аналогов которым нет в сфере инноваций, продолжит расти, в том числе за счет развития технологий искусственного интеллекта. Они помогут предпринимателям в ведении бизнеса, а городу в формировании общей цифровой экосистемы", – добавил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Всего на i.moscow доступно 223 меры поддержки. Ориентироваться в них пользователям помогает навигатор. Часть мер поддержки можно получить в онлайн-формате.

Для технологических стартапов работает сервис "Инвестиционная упаковка проекта". Он позволяет формировать инвестиционную презентацию, финансовую модель и определять каналы продвижения. А сервис "Проекты и потребности" дает возможность участникам рассказывать о реализуемых ими проектах. Еще одним востребованным сервисом i.moscow является биржа контрактного производства, позволяющая оптимизировать взаимодействие между заказчиками, предприятиями города и исполнителями из числа участников МИК.

Также компании могут тестировать свои инновационные решения на базе крупных организаций города.

На сервисе разработан полезный инструмент при оплате – онлайн-сервис факторинг. Он позволяет компаниям получать финансирование в ожидании поступления платежей от основного заказчика.

О своих продуктах и услугах участники МИК могут рассказывать на специальных маркетплейсах. В настоящее время он содержит информацию о 30 тысячах организаций, 739 тысячах единиц продукции и 124 тысячах услуг.

Ранее сервис Московского инновационного кластера стал обладателем премии Digital Leaders в категории "Сервисы для инновационных предприятий". Востребованность сервисов Московского инновационного кластера существенно выросла в период пандемии коронавируса. Объясняется это возможностью работать в онлайн-формате.

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