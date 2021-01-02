Площадка Московского инновационного кластера получила премию Digital Leaders

21:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сервис Московского инновационного кластера стал обладателем премии Digital Leaders в категории "Сервисы для инновационных предприятий". Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.
"Цифровая площадка i.moscow стала востребованным инструментом у бизнеса: сегодня на ней зарегистрировано более 19 тысяч организаций Москвы из 78 регионов России. На сегодняшний день на сайте работает 16 различных сервисов, которыми за год воспользовались более 2 миллионов раз", – говорится в заявлении руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина. Он отметил, что теперь данным порталом могут пользоваться физлица.
Востребованность сервисов Московского инновационного кластера существенно выросла в период пандемии коронавируса. Объясняется это возможностью работать в онлайн-формате.
Одним из эффективных инструментов платформы был признан навигатор по федеральным и городским мерам поддержки и институтам развития, говорится в сообщении.
Кроме того, кластер продолжает внедрять новые сервисы. В прошлом году состоялось открытие биржи контрактного производства.
Премия под названием Digital Leaders проводится каждый год, на ней определяют и выбирают лучшие разработки в области цифровизации.
Ранее говорилось, что в 2020 году инвестиционный портал Москвы посетили около трех миллионов раз. На данный момент на сайте 39 тысяч личных кабинетов инвесторов.
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