10:39
Фото: sobyanin.ru
В Москве создадут научно-технологическую долину. Об этом Сергей Собянин написал в своем личном блоге.
"Приступили к расчистке самой большой свалки строительного мусора на месте будущей научно-технологической долины МГУ", – написал мэр.
Собянин подчеркнул, что для реализации задуманного проекта предстоит проделать немало работы. Свои слова мэр города подкрепил несколькими фотографиями с холмами строительного мусора.
Ранее Владимир Путин сообщил, что первые объекты научно-технологической долины МГУ планируют запустить в ближайшие два года, а к 2025 году вся инфраструктура должна быть развернута в полном объеме.
Сообщалось, что научно-технологическая долина будет состоять из нескольких высокотехнологичных кластеров, среди которых – "Биомед", "Геотех", "Инжиниринг", "Инфотех", "Космос", "Нанотех".
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