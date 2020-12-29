Фото: sobyanin.ru

В Москве создадут научно-технологическую долину. Об этом Сергей Собянин написал в своем личном блоге.

"Приступили к расчистке самой большой свалки строительного мусора на месте будущей научно-технологической долины МГУ", – написал мэр.

Собянин подчеркнул, что для реализации задуманного проекта предстоит проделать немало работы. Свои слова мэр города подкрепил несколькими фотографиями с холмами строительного мусора.

Ранее Владимир Путин сообщил, что первые объекты научно-технологической долины МГУ планируют запустить в ближайшие два года, а к 2025 году вся инфраструктура должна быть развернута в полном объеме.

Сообщалось, что научно-технологическая долина будет состоять из нескольких высокотехнологичных кластеров, среди которых – "Биомед", "Геотех", "Инжиниринг", "Инфотех", "Космос", "Нанотех".

