"Техноград" подготовил серию бесплатных онлайн-курсов по soft skills

12:30
Фото: depositphotos/AntonMatyukha
Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ подготовил бесплатные онлайн-курсы по развитию навыков soft skills, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
К ним относятся универсальные способности, которые не связаны с конкретной деятельностью. К примеру, это умение работать в команде, управлять собственным временем, коммуникабельность, эмоциональный интеллект и уровень мотивации.
"Мягкие навыки сегодня востребованы большинством работодателей независимо от их специализации, поскольку они напрямую связаны с личной эффективностью сотрудников и их вовлеченностью в рабочий процесс", – сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
По его словам, эти способности важны не только при работе по найму, но и при управлении собственными бизнес-проектами.
Центр предлагает прослушать курсы "Самооценка и уверенность в себе", "Проактивность как путь к успеху и гармонии", "Технологии эффективных продаж", "Карьера как проект: счастливая женщина" и другие. По итогам успешного прохождения курсов участникам вручат сертификаты.
"Техноград" предоставляет возможность участникам пройти профориентационный тест, получить консультацию специалиста по развитию карьеры, поучаствовать в тренинге, повысить квалификацию или освоить новую профессию на интенсивном курсе. Всего в комплексе представлены образовательные практики более чем по 40 специальностям и профессиям будущего.
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