"Техноград" проведет бесплатный онлайн-курс для предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" проведет бесплатный онлайн-курс по развитию soft-навыков для карьеры в бизнесе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что программа состоит из восьми вебинаров, каждый из которых посвящен отработке навыков для эффективного управления личными знаниями и освоению профайлинга.
Отмечается, что во время курсов участники научатся взаимодействовать друг с другом в команде, достигать поставленные цели и вести переговоры. Курс пройдет с 15 по 29 ноября. После обучения каждый из участников получит сертификат.
Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" является уникальной образовательной площадкой на ВДНХ. Поддерживает ее департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. В его учебный план включено больше тысячи мастер-классов, курсов и интенсивов.
Посетители обучаются профессиям, востребованным в таких сферах, как цифровые технологии, услуги для населения, креативные индустрии, городская инфраструктура и промышленность.
"Техноград" предоставляет возможность участникам пройти профориентационный тест, получить консультацию специалиста по развитию карьеры, поучаствовать в тренинге, повысить квалификацию или освоить новую профессию на интенсивном курсе. Всего в комплексе представлены образовательные практики более чем по 40 специальностям и профессиям будущего.
"Это наш город": техноград на ВДНХ подготовил новые мастер-классы
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