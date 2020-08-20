Более 20 тыс столичных школьников прошли летние образовательные программы

08:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Свыше 20 тысяч столичных школьников приняли участие в летних образовательных программах центральных городских учреждений по техническим, гуманитарным и спортивным направлениям, сообщает пресс-служба комплекса социального развития города.
Как уточняется, Московский центр технологической модернизации образования организовал для учащихся столичных школ IТ-лето.
"С июня по август для ребят проводили занятия по 29 программам технической направленности, а также занятия по финансовой грамотности и творческим профессиям", – говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что ребятам в возрасте от 8 до 14 лет были предложены занятия, посвященные основам журналистики, личному финансовому планированию, операторскому мастерству, искусству кино и телевидения, web-дизайну или компьютерной графике. За летний период в проекте приняли участие более 3 тысяч человек.
Уточняется, что для школьников провели "КиберЛето-2020" с дистанционными занятиями по робототехнике, программированию, дизайну, нейротехнологиям и финансовой грамотности.
"Всего на базе лагеря работало более 30 образовательных и развлекательных курсов", – добавили в пресс-службе.
Состоялись и первые онлайн-соревнования по хип-хопу и аэробике "Энергия движения", конкурс образовательных видеороликов "Физкульт-коннект", "Турнир Победы" по компьютерному спорту, "СпортКвиз.Онлайн" и другие мероприятия. Онлайн-проекты Городского психолого-педагогического центра набрали почти 50 тысяч просмотров.
Ранее сообщалось, что в технополисе "Москва" заработал Международный лагерь по программированию Future Skills Camp. Проект по автономному пилотированию коптеров объединит представителей 11 стран и более 50 участников.
Молодые специалисты, участвующие в данном проекте, смогут обменяться идеями и наладить контакты. В мероприятии участвуют преподаватели, научные сотрудники, студенты и старшеклассники из Малайзии, Колумбии, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Сингапура, Южно-Африканской Республики, Бразилии, Ганы, Португалии и Барбадоса.
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