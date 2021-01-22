В Москве подготовили онлайн-программу мероприятий ко Дню студента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов
В День российского студенчества, 25 января, для учащихся столичных вузов подготовлена онлайн-программа образовательных и творческих мероприятий, которая завершится большим гала-концертом, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Москва – столица молодежи, и День студента всегда был особенным праздником для города. Декабрь и январь – напряженное время сессии для студентов, и 25 января для них становится яркой датой окончания экзаменационных испытаний. Такие события надолго остаются в памяти. Онлайн-формат поможет нам сделать это мероприятие еще более масштабным, охватить как можно больше заинтересованных молодых людей", – заявила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
Трансляции всех мероприятий будут вестись в группе "Молодежь Москвы" в соцсети "ВКонтакте".
Спортивное отделение программы включает в себя жеребьевку Московской студенческой киберспортивной лиги. Церемония открытия 11-го сезона лиги пройдет 25 января в 13:00. Зрители смогут увидеть шоу-матчи по Counter-Strike, League of Legends и Dota 2, а также принять участие в конкурсах.
Образовательная программа представлена в виде кейс-чемпионата по решению актуальных бизнес-задач, открытие которого пройдет 25 января. Для того чтобы принять участие в соревновании и проявить свои умения в разработке инновационных решений, необходимо зарегистрироваться на платформе Future Tech. Также в день открытия чемпионата все желающие примут участие в мастер-классе "Как решать бизнес-кейсы" и в серии встреч с основателями технологических компаний StartUp Dating.
Для любителей творчества и тонкого юмора с 10:00 до 19:00 пройдут тренинги для молодых комиков и стендап-батл. Опытные артисты поделятся советами о том, как улучшить свои шутки, а на батле можно будет понаблюдать за состязанием лучших комиков столичных вузов.
Развлекательная часть подарит зрителям возможность окунуться в самые разные темы. Так, потренировать свою сообразительность можно будет с помощью командного квеста, во время которого игроки будут управлять живым человеком в реальной комнате, а он – четко следовать инструкциям игроков. Посмотреть игру смогут все желающие.
Узнать интересную информацию об актуальных творческих профессиях можно будет на ток-шоу, которое пройдет с 11:30 до 14:00. Эксперты расскажут об устройстве модной, музыкальной и медиаиндустрии. В шоу примут участие известные блогеры, художники, спортсмены и журналисты.
Помимо этого, с 14:30 до 16:10 студенты смогут послушать лекции представителей творческой индустрии, которые расскажут о своем опыте построения проектов, развитии карьеры и профессиональном росте.
В конце праздника все желающие смогут посмотреть праздничный концерт, который начнется в 19:00.
Как сообщалось, все женщины с именем Татьяна смогут посетить экоцентры национального парка "Лосиный остров" по одному билету со своим спутником в преддверии праздника.
В Татьянин день, 25 января, почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника – Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.
День студента в столице будут праздновать два дня
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