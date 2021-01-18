Для интерактивной карты Москвы планируют разработать 30 новых сценариев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2021 году для интерактивной карты Москвы специалисты планируют разработать около 30 новых сценариев, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Интерактивная карта города Москвы – визитная карточка "Дома на Брестской". С помощью проекторов на нее можно наносить разные тематические слои и, соответственно, формировать новые сценарии лекций и экскурсий", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Левкин подчеркнул, что в прошлом году было разработано 11 новых сценариев. Наиболее популярными стали проекции, посвященные Кремлю, ВДНХ, правительственным зданиям столицы.

В этом году, по его словам, один из сценариев планируют посвятить домам, в которых жили и работали известные писатели, поэты, художники, скульпторы, композиторы, театральные деятели, ученые и политики.

Как уточняется, карта оснащена шестью проекторами высокого разрешения, экраном из 27 плазменных панелей и аудиоаппаратурой. С помощью оборудования на нее проецируются тематические изображения. Сам мультимедийный комплекс находится в информационном центре по адресу 2-я Брестская улица, дом 6. Он работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

Интерактивная карта Москвы является самым большим напольным лайтбоксом в Европе. Его площадь составляет 178 квадратных метров. Карта позволяет получить наглядное представление о городе и его планировке.

Ранее сообщалось, что портал "Узнай Москву" представил онлайн-путеводитель по местам, связанным с жизнью и творчеством русского поэта Афанасия Фета. Виртуальная прогулка берет начало у особняка князя Бориса Святополк-Четвертинского. Поэт часто гостил здесь в конце 1890-х годов, когда здание приобрела семья графа Алексея Олсуфьева, близкого друга Фета. Виртуальный путеводитель также проведет пользователей по Рождественскому бульвару, покажет здание Московского Императорского почтамта и телеграфа на Мясницкой улице.