Портал "Узнай Москву" подготовил онлайн-маршрут по местам Афанасия Фета

Фото: портрет работы И. Е. Репина (1882)

Цифровой портал "Узнай Москву" представил онлайн-путеводитель по местам, связанным с жизнью и творчеством русского поэта Афанасия Фета. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Онлайн-гид представляет собой интерактивную карту, на которой обозначены девять точек – дома и улицы в центре Москвы, связанные с жизнью и творчеством поэта. Нажав на любую из них, пользователь найдет фотографии и подробную информацию", – заявил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Виртуальная прогулка берет начало у особняка князя Бориса Святополк-Четвертинского (дом 50 по улице Поварской). Поэт часто гостил здесь в конце 1890-х годов, когда здание приобрела семья графа Алексея Олсуфьева, близкого друга Фета.

Кроме того, исторический интерес представляет гостиница Шевалдышева, которая располагалась в доме 12 на Тверской улице. Здесь 14-летний Афанасий Фет жил, когда впервые приехал в Москву. Впоследствии поэт неоднократно останавливался в этой гостинице, равно как писатель Лев Толстой и поэт Федор Тютчев.

Виртуальный путеводитель также проведет пользователей по Рождественскому бульвару, покажет здание Московского Императорского почтамта и телеграфа на Мясницкой улице и представит усадьбу Боткиных в Петроверигском переулке, где часто устраивали литературные вечера.

Ознакомиться со всеми памятными местами можно непосредственно в приложении "Узнай Москву".

Афанасий Афанасьевич Фет родился 5 декабря 1820 года в Орловской губернии в семье богатого помещика. В 1844 году будущий писатель окончил словесное отделение философского факультета Московского университета, после чего работал и жил в городе.

Ранее сообщалось, что в Москве запустят виртуальные экскурсии по районам, которые находятся за пределами Садового кольца. Проект был создан совместными усилиями портала "Узнай Москву" и программы мэра столицы "Мой район".