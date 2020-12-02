Москвичей пригласили на онлайн-прогулки по столичным районам

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичи смогут принять участие в виртуальных экскурсиях по районам, которые находятся за пределами Садового кольца. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"У каждого из районов Москвы есть свои особенности, о которых стоит узнать. В этом поможет совместный проект портала "Узнай Москву" и программы мэра Москвы "Мой район", который предлагает цикл материалов об интересных местах города. Первые из них расскажут о двух самобытных районах – Преображенское и Куркино", – рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса в департаменте информационных технологий Сергей Шакрыл.
По его словам, для каждой точки маршрута на портале приведено подробное описание и размещены фотографии.
Маршрут по району Преображенское состоит из 10 мест. Например, все желающие увидят Черкизовский парк со старейшим искусственным водоемом, храм Пророка Божия Илии, Преображенский старообрядческий монастырь, памятник Преображенскому полку, Дворец на Яузе и особняк купца Носова.
В районе Куркино можно увидеть природный парк "Долина реки Сходни", который также называют московской Швейцарией, скульптуру "Влюбленные улитки", а также парки "Пальмира" и "Четыре стихии".
В материале говорится, что в ближайшее время на портале появится еще 11 маршрутов, которые помогут узнать больше об интересных местах в районах города.
Ранее на портале "Узнай Москву" появился маршрут под названием "Дорога из желтого кирпича: по Москве художника Леонида Владимирского". Маршрут включает в себя 12 пунктов. Места связаны с жизнью известного художника. Они отмечены на интерактивной карте, длина маршрута составляет почти девять километров. На каждой точке на карте можно узнать подробности, историю.
Информационный портал "Узнай Москву" является совместным проектом московских департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки.
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