На портале "Узнай Москву" появился новый маршрут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На портале "Узнай Москву" появился маршрут под названием "Дорога из желтого кирпича: по Москве художника Леонида Владимирского". Его посвятили 100-летию со дня рождения отечественного иллюстратора, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Все мы с детства знакомы с творчеством Леонида Владимирского и прекрасно помним сказочные образы, созданные выдающимся иллюстратором. Это деревянный Буратино в полосатом колпачке, Элли и Тотошка, идущие по дороге из желтого кирпича, три толстяка из знаменитой повести Юрия Олеши, пушкинские Руслан и Людмила", – поделился куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий столицы Сергей Шакрыл.
Маршрут включает в себя 12 пунктов. Места связаны с жизнью известного художника. Они отмечены на интерактивной карте, длина маршрута составляет почти девять километров. На каждой точке на карте можно узнать подробности, историю.
В общей сложности на прогулку по местам, связанным с жизнью Леонида Владимирского, потребуется два часа.
Онлайн-гид предложит дойти до Московского инженерно-строительного института имени Валерия Куйбышева. В это учреждение Владимирский поступил по совету отца.
В 1945 году Владимирский поступил на первый курс художественного факультета Всесоюзного государственного института кинематографии, на кафедру мультипликации.
Другим местом для посещения станет точка на Новом Арбате. Она находится у здания, где раньше располагался роддом Грауэрмана. Здесь 21 сентября 1920 года появился на свет Леонид Владимирский.
В новый маршрут включили еще несколько мест, тесно с художником и его деятельностью. К ним относятся Центральный дом журналиста на Никитском бульваре, Центральный дом актера на Арбате, Центральный дом художника на Крымском Валу и другие.
Информационный портал "Узнай Москву" является совместным проектом московских департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки.
Ранее на портале "Узнай Москву" опубликовали новый онлайн-квест. Он включает в себя 10 вопросов, а в комментариях к некоторым ответам приведены документальные свидетельства – воспоминания самих мастеров и искусствоведов.
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