Онлайн-квест о Людмиле Гурченко появился на портале "Узнай Москву"

Фото: кадр из фильма "Любовь и голуби", режиссер Владимир Меньшов
Онлайн-квест, посвященный народной артистке СССР Людмиле Гурченко, появился на портале "Узнай Москву". Он приурочен к 85-летию актрисы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что квест состоит из 10 вопросов. Первый из них предлагает ответить, в честь кого отец актрисы Марк Гурченко назвал свою дочь, второй – вспомнить название театрального вуза, где училась актриса. Также в квесте есть вопрос про первую роль в кино будущей звезды.
"Вся творческая жизнь Людмилы Гурченко связана со столицей. В память об актрисе портал "Узнай Москву" подготовил тематический квест. Пользователям в том числе предстоит ответить, какие места в Москве стали декорациями к фильмам с ее участием", – поделился куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.
Людмила Гурченко родилась в 12 ноября 1935 года в Харькове. В Москву она переехала в 1953 году. Известность к Гурченко пришла после фильма "Карнавальная ночь". Всего она снялась в более чем 130 работах. Скончалась артистка в 2011 году. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище.
Ранее сообщалось, что с 13 по 17 ноября ВДНХ организует онлайн-программу "Дни Луны". Она посвящена 50-летию со дня начала работы на Луне первого в мире самоходного аппарата "Луноход-1".
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