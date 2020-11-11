ВДНХ пригласила любителей космоса на виртуальные "Дни Луны"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В честь 50-летия со дня начала работы на Луне первого в мире самоходного аппарата "Луноход-1" ВДНХ приглашает всех заинтересованных присоединиться к онлайн-программе "Дни Луны". Она пройдет с 13 по 17 ноября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках проекта состоится экскурсия, лекция о покорителях космоса, встреча с космонавтами и викторина. Мероприятия пройдут на странице выставки в "Одноклассниках", а также в Instagram-аккаунтах ВДНХ и центра "Космонавтика и авиация".

13 ноября в 18:00 москвичей приглашают совершить виртуальную прогулку "На Луну и обратно". Она предусматривает осмотр зала центра "Космонавтика и авиация". Трансляция состоится на странице ВДНХ в "Одноклассниках". Отмечается, что в этот день, 13 ноября, родился главный конструктор советских автоматических станций для исследования естественного спутника Земли и планет Солнечной системы Георгий Бабакин. Он руководил созданием аппарата "Луноход-1".

На следующий день, 14 ноября, в 17:00 также на странице выставки в "Одноклассниках" пройдет лекция "Покорители Луны". Сопредседатель молодежного совета Русского космического общества популяризатор космонавтики Денис Прудник расскажет гостям много интересных фактов об освоении человеком Луны.

Онлайн-викторина "Космонавтика и авиация" предлагает горожанам отвечать на тематические вопросы летчика-космонавта Героя России Федора Юрчихина. Встреча состоится в Instagram-аккаунтах ВДНХ и центра "Космонавтика и авиация" 15 ноября в 12:00.

Кроме того, 17 ноября в 13:00 пройдет трансляция с участием Федора Юрчихина и водителем первого лунохода Вячеславом Довганем. Спикеры расскажут зрителям о луноходах и о многом другом. Также им можно будет задавать вопросы в комментариях. Встреча пройдет на странице ВДНХ в социальной сети "Одноклассники".

На сайте центра "Космонавтика и авиация", начиная с 17 ноября, можно будет ознакомиться со статьей экскурсоводов центра, в которой специалисты расскажут о путешествии самоходного аппарата "Луноход-1" по поверхности спутника. Материал опубликуют в блоге #КосмосИзДома.

Ранее стало известно, что 21 ноября состоится онлайн-квест "За пределами", посвященный 75-летию начала Нюрнбергского процесса. Специальным гостем мероприятия станет американский актер Стивен Сигал.

