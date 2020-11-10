Стивен Сигал станет специальным гостем исторического квеста "За пределами"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Приглашенным гостем международного исторического квеста "За пределами" станет американский актер Стивен Сигал. Об этом на онлайн-конференции, посвященной мероприятию, рассказала председатель Центрального штаба "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова.
Организацией квеста занимается всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Мероприятие посвящено 75-летию начала Нюрнбергского процесса.
Амельченкова подчеркнула, что программа квеста будет состоять из семи этапов, каждый из которых посвящен определенным событиям Второй мировой войны.
"На каждом этапе нужно будет решить определенную задачу. Ведущим квеста станет Дмитрий Губерниев, а специальным гостем станет Стивен Сигал, который уже записал видеообращение к участникам квеста и поможет распространить информацию о нем, в том числе в зарубежных странах", – высказалась Амельченкова.
Квест состоится 21 ноября в 15:00. Он пройдет в онлайн-формате на четырех языках.
Ранее на портале "Узнай Москву" появился онлайн-квест к 53-й годовщине со дня открытия Останкинской телебашни. Отвечая на вопросы онлайн-викторины, пользователи дополнительно узнавали много любопытных фактов о главном символе российского телевидения.
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