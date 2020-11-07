Сергунина: на Russpass доступны новые онлайн-туры по паркам Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Туристический сервис Russpass представил видеоэкскурсии по ВДНХ и парку "Зарядье". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по туризму.
В сообщении отмечается, что о легендарных парковых комплексах столицы пользователям расскажут старшие научные сотрудники Музея Москвы Лариса Скрыпник и Денис Ромодин.
Также отмечается, что виртуальные прогулки можно совершить по "Сокольникам", Саду имени Баумана, Парку Горького и Парку Победы.
В пресс-службе напоминают, что Russpass поможет продумать маршрут путешествия по России, приобрести билеты на поезд или самолет, а также в театр или музей. Сейчас граждане могут обратиться к англо- и русскоязычной версиям сервиса, однако скоро пользователям будут доступны немецкий, испанский и французский.
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, Russpass является современной мультиплатформой для путешественников, которая позволяет не только решать вопросы организации, но и получить основную информацию о достопримечательностях.
Ранее парки Москвы представили программу онлайн-мероприятий на предстоящую неделю. Пользователям доступны лекции, мастер-классы и даже концерты.
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