Велопрокат в Москве планируют расширять за пределами ТТК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сервис велопроката в Москве расширят за пределами ТТК. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, особое внимание будет уделено спальным районам, а также станциям метро и МЦД, транспортно-пересадочным узлам. Сейчас арендовать велосипед горожане могут в почти 650 пунктах проката.

"В этом году мы протестировали новую организацию велополос – ввели 5 новых полос с новой разметкой и столбиками. Они доработают до 1 декабря", – отметил Ликсутов.

Также глава ведомства рассказал, что за пределами Третьего транспортного кольца велосипедов стало уже на тысячу больше, планируется и дальше развивать сервис аренды – до МКАД. Ликсутов отметил, что через год в Москве пользователям будут доступны 748 пунктов проката, на 93 из них горожане смогут арендовать элекровелосипеды.

По словам главы Дептранса, в столице будут доступны 7,5 тысячи велосипедов и 1,2 тысячи электровелосипедов.

Ранее сообщалось, что Дептранс планирует продлить работу пунктов велопроката. Временные велополосы можно найти на участках Малой Дмитровки, Газетного переулка, Большой Ордынки, Большой Полянки, Каретного Ряда, а также Лесной улицы.