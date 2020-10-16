Дептранс продлит велопрокат до декабря при условии хорошей погоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дептранс продлит велопрокат в столице при условии хорошей погоды. Москвичи смогут взять напрокат велосипеды до 1 декабря, говорится в Telegram-канале департамента транспорта.

"Если не наступят внезапные холода и осадки, то велопрокат и временные велополосы проработают до 1 декабря", – заявили в Дептрансе Москвы.

В ведомстве уточнили, что велополосы можно найти на участках Малой Дмитровки, Газетного переулка, Большой Ордынки, Большой Полянки, Каретного Ряда, а также Лесной улицы. При этом на данных участках велосипедистов стало больше на 48%, обратили внимание в департаменте.

"На новых участках не было зафиксировано ни одного ДТП с велосипедистами. Поэтому мы объявляем сбор предложений на следующий год", – подчеркнули в пресс-службе Дептранса.

Ранее в Москве открыли веломаршрут по знаковым местам для авиации и спорта. Он подготовлен общими усилиями портала "Узнай Москву", проекта "Литрес: Чтец" и программы "Мой район".

Также сообщалось, что еще 100 станций велопроката планируют открыть в столице в 2021 году.