В Москве открыли веломаршрут по знаковым местам для авиации и спорта

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Веломаршрут по знаковым местам для российской авиации и спорта открыли в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний "Литрес".
Он подготовлен общими усилиями портала "Узнай Москву", проекта "Литрес: Чтец" и программы "Мой район". Сообщается, что он должен с новой стороны открыть Ходынку и район Динамо.
"Пользователям предлагается проехать по Ходынке, увидеть стадион "Динамо", дворец спорта "Мегаспорт", "квартал ЦСКА" и другие интересные объекты и узнать в ходе велопрогулки примечательные факты о людях и событиях из истории российской авиации и спорта", – отметили в группе компаний "Литрес".
Веломаршрут начинается от станции метро "Динамо". Дальше предлагается двигаться вдоль Ленинградского проспекта, где можно будет проехать "ВТБ Арену", на которой сейчас играет московское "Динамо". После этого велосипедисты проедут мимо памятника основателю гидро- и аэродинамики Николаю Жуковскому.
Также маршрут идет мимо улиц Авиаконструктора Микояна и Авиаконструктора Сухого. Далее он следует по парку "Ходынское поле" – именно там существовал легендарный аэродром. Также велосипедисты проедут по району Песчаных улиц. Именно он был одним из первых районов, где строились здания в разных вариациях сталинского стиля.
Сообщается, что велосипедисты смогут воспользоваться аудиогидом. Он расскажет о датах и предпосылках появления арен и спорткомплексов, о важных событиях международного масштаба, а также о памятниках архитектуры. В настоящий момент он уже доступен для всех желающих.
Ранее портал "Узнай Москву" подготовил веломаршрут, который предлагает найти места, упомянутые русскими классиками в произведениях. Сообщается, что также доступен аудиогид, который "перенесет пользователей во времена великих Тургенева, Толстого, Гиляровского и позволит взглянуть на Москву глазами героев их произведений".
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