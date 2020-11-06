Парки Москвы подготовили программу онлайн-занятий на следующую неделю

Фото: Г. Климт. Поцелуй. 1908 год
Парки Москвы подготовили программу онлайн-занятий, а также дистанционных лекций и мастер-классов на неделю с 9 по 15 ноября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В Instagram-аккаунте "Красной Пресни" 10 ноября расскажут о Густаве Климте: искусствовед Ирина Савенко поделится с пользователями интересными фактами из жизни автрисйского модерниста.
В тот же день комплекс "Северное Тушино" поделится интересными фактами из жизни адмирала Михаила Лазарева.
11 ноября розарий "Сокольников" представит онлайн-лекцию о том, как уберечь нежные цветы от холодов. Также "Сокольники" откроют цикл дистанционных уроков по вокалу.
Для любителей рока музей-заповедник "Царицыно" представит 12 ноября онлайн-концерт молодых исполнителей фонда "Новые имена". На следующий день "Фили" презентует выступление Михаила Башакова: прозвучит в том числе легендарная песня "Кто такая Элис".
14 и 15 ноября Измайловский парк в своих социальных сетях организует виртуальные лекции, посвященные русскому театру XX века. Также в следующую субботу усадьба Воронцово расскажет о поэте Андрее Белом.
Кроме того, в следующий четверг парк "Кузьминки-Люблино" раскроет секреты павильона "Птичник".
Ранее в столице стартовала онлайн-викторина "Диктант Победы. Москва". Присоединиться к диктанту можно на сайте dp.msk.ru. За правильные ответы участники викторины смогут получить баллы и обменять их на памятные сувениры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: