Парки Москвы подготовили программу онлайн-занятий на следующую неделю

Фото: Г. Климт. Поцелуй. 1908 год

Парки Москвы подготовили программу онлайн-занятий, а также дистанционных лекций и мастер-классов на неделю с 9 по 15 ноября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В Instagram-аккаунте "Красной Пресни" 10 ноября расскажут о Густаве Климте: искусствовед Ирина Савенко поделится с пользователями интересными фактами из жизни автрисйского модерниста.

В тот же день комплекс "Северное Тушино" поделится интересными фактами из жизни адмирала Михаила Лазарева.

11 ноября розарий "Сокольников" представит онлайн-лекцию о том, как уберечь нежные цветы от холодов. Также "Сокольники" откроют цикл дистанционных уроков по вокалу.

Для любителей рока музей-заповедник "Царицыно" представит 12 ноября онлайн-концерт молодых исполнителей фонда "Новые имена". На следующий день "Фили" презентует выступление Михаила Башакова: прозвучит в том числе легендарная песня "Кто такая Элис".

14 и 15 ноября Измайловский парк в своих социальных сетях организует виртуальные лекции, посвященные русскому театру XX века. Также в следующую субботу усадьба Воронцово расскажет о поэте Андрее Белом.

Кроме того, в следующий четверг парк "Кузьминки-Люблино" раскроет секреты павильона "Птичник".

Ранее в столице стартовала онлайн-викторина "Диктант Победы. Москва". Присоединиться к диктанту можно на сайте dp.msk.ru. За правильные ответы участники викторины смогут получить баллы и обменять их на памятные сувениры.