Москвичам рассказали о необычных фактах из истории столичного планетария

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Об интересных фактах из истории одного из самых завораживающих мест столицы – Московского планетария – рассказали пользователям на портале мэра и правительства города. 5 ноября комплекс празднует свой 91-й день рождения.

На сегодняшний день, отмечают на сайте, планетарий является самым технически оснащенным научно-популярным астрономическим центром в мире. Ежегодно именно там создаются новые программы экскурсий и занятий для школьников и взрослых горожан, обновляются экспозиции, организуются познавательные лекции с ведущими экспертами. Посетителям доступны обсерватории и астрономическая площадка, кинотеатр с технологий 4D, звездные залы.

Открытие планетария состоялось 5 ноября 1929 года. Тогда в мире работало всего 12 планетариев – в Германии, Австрии и Италии. Одними из первых комплекс в Москве посетили Маяковский и Паустовский. Своим впечатлением первый поделился в стихотворении "Пролетарка, пролетарий, заходите в планетарий". А вот Паустовский сделал замечание, обратив внимание на то, что не заметил мерцания звезд. Первый руководитель учреждения Константин Шистовский именно тогда и задумался о создании "живого" неба – за дело взялись работники планетария: они изготовили решетчатую колбу с напаянными "мушками". К 1934 году гости комплекса смогли любоваться на плывущие облака и северные сияния, звездопады и затмения.

Московский планетарий известен и своей "театральностью": в нем ставили "Джордано Бруно", "Николая Коперника", "Галилео Галилея". Затем там работал Планетарский художественный театр эстрады и миниатюр, а также Фантастический театр.

В годы Великой Отечественной войны Московский планетарий не прекращал свою работу – специалисты учреждения проводили лекции в госпиталях и агитационных пунктах. А серебристый купол комплекса служил ориентиром для летчиков.

С 1960 года в планетарии проводили тренировки по астронавигации, комплекс посещали Гагарин, Титов, Николаев, Терешкова и другие космонавты. Они слушали лекции по астрономии, а затем учились быстро и точно определять навигационные звезды.

В Московском планетарии также работает собственная студия 3D-графики, которая позволяет создавать научные киноленты. Над ними работает целая команда специалистов – сценаристы, художники, режиссеры, редакторы, дизайнеры, композиторы. Оценить работы такой "съемочной группы" можно в фильмах "Обитаемая Луна" и "Разноцветная Вселенная".

А вот влюбленные в Московском планетарии могут зарегистрировать свои отношения – с 2019 года комплекс вошел в список необычных мест для проведения церемонии бракосочетания. Каждый год здесь женятся более 100 пар. Молодожены могут полюбоваться северным сиянием, светящейся Венерой или даже звездопадом.

С 19 октября билеты в Московский планетарий начали продавать в онлайн-формате. Другие опции временно недоступны. Посещать комплекс можно только при соблюдении мер профилактики коронавируса. На гостях учреждения должны быть перчатки и медицинские маски.