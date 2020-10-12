Астрономы впервые наблюдали смерть звезды в черной дыре

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Вспышку света, которую излучает звезда в момент поглощения ее сверхмассивной черной дырой, зафиксировали сразу несколько наземных телескопов. О результатах исследования сообщил журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В исследовании отмечается, что звезда обладала приблизительно такой же массой, что и Солнце, а в процессе разрушения она потеряла примерно половину своей массы, которую поглотила черная дыра в миллион раз массивнее звезды. Событие AT2019qiz в спиральной галактике из созвездии Эридана, которая расположена на расстоянии чуть более 215 миллионов световых лет от Земли, стало ближайшим приливным разрушением, которое когда-либо наблюдали ученые.

Открытие зафиксировали почти сразу после того, как звезда распалась на части. Исследователи заметили вспышку с помощью телескопов VLT (Very Large Telescope) и NTT (New Technology Telescope) Европейской южной обсерватории (ESO). В течение шести месяцев ученые наблюдали, как менялась яркость звезды: сначала она увеличивалась, а потом угасала.

"Когда черная дыра пожирает звезду, она запускает наружу мощный поток материала, который мешает обзору. Это происходит потому, что энергия, выделяемая при поедании звездного материала черной дырой, выталкивает звездные обломки наружу", – объяснила явление Саманта Оутс (Samantha Oates) из Бирмингемского университета.

По словам Кейт Александер (США), ученые поймали событие рано, поэтому смогли увидеть, как поднималась завеса из пыли и мусора, когда черная дыра запустила мощный поток материала со скоростью до десяти тысяч километров в секунду.

"Этот уникальный "взгляд за занавес" дал первую возможность точно определить происхождение материала, затемняющего вид, и проследить в реальном времени, как он охватывает черную дыру", – подчеркивается учеными.

Авторы сообщают: AT2019qiz может стать своего рода "розеттским камнем". В будущем это поможет интерпретировать результаты наблюдений за приливными нарушениями, а также лучше понять, как ведет себя материя в условиях экстремальной гравитации.

Ранее астрономы из Лейденского университета в Нидерландах нашли "строительные блоки" вокруг молодых звезд.