В Московском планетарии назвали лучшую дату для наблюдения за Марсом

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Наблюдать за Марсом из России лучше всего ночью 14 октября. Планета будет высоко над горизонтом и затмит своей яркостью Сириус и Юпитер, сообщает Московский планетарий.
Там отметили, что противостояние Марса Солнцу будет лучшим для наблюдения за последние 32 года.
В средних широтах России Марс будет виден под углом зрения в 40 градусов к горизонту, в южных широтах – на 50 градусах. Его легко найти на востоке и юго-востоке вечером и высоко над югом ночью.
Красная планета подойдет к Земле на 62 миллиона километров. Ее видимые размеры повысятся с 4,5 угловой секунды в январе до 22,5.
В планетарии уточнили, что в октябре в бинокль можно увидеть яркий красноватый диск, а в хороший телескоп – рассмотреть элементы поверхности Марса.
Планета будет сиять на вечерне-ночном небе всю осень и зиму.
Ранее сообщалось, что автомобиль Илона Маска Tesla Roadster, который запустили в космос в феврале 2018 года, пролетел в 7 миллионах километров от Марса.
Считается, что это наименьшее расстояние, на которое автомобиль мог приблизиться к Марсу.
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