Онлайн-викторина "Диктант Победы. Москва" стартовала в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей столицы приглашают принять участие в онлайн-викторине "Диктант Победы. Москва". Об этом сообщили в пресс-службе московского городского регионального отделения партии "Единая Россия".

Присоединиться к диктанту можно на сайте dp.msk.ru. За правильные ответы участники викторины смогут получить баллы и обменять их на памятные сувениры.

"К примеру, 100 баллов можно обменять на шахматы, 75 – на бинокль или музыкальную колонку. Представлено 10 вариантов сувениров: зонты, книги, толстовки, термосы и так далее. Вопросы викторины посвящены событиям Великой Отечественной войны, которые разворачивались на территории города-героя Москвы", – пояснили в пресс-службе.

Всего на каждом из семи этапов предусмотрено по 10 вопросов. Первый этап стартует 5 ноября. Завершится конкурс 20 декабря.

С 15 ноября в Музее Победы на Поклонной горе начнет работать выставка "Фронтовой блокнот". Гости смогут увидеть предметы, с которыми солдаты шли на войну. Среди экспонатов – награды, фотографии, документы. Также посетители увидят фронтовые рисунки и подшивки газеты "Труд" за 1942 год. Кроме того, в рамках выставки, которая является частью программы "Школьный музей Победы", пройдут онлайн-уроки, мастер-классы, квизы, в которых смогут принять участие школьники средних и старших классов.