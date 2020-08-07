Более 200 предметов передали в дар Музею Победы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С начала 2020 года коллекцию Музея Победы в Москве пополнили 203 предмета. Памятные вещи передали учреждению родственники героев Великой Отечественной войны.
"Ежегодно жители Москвы, Подмосковья, других регионов нашей страны и даже из-за рубежа передают в дар музею свои семейные реликвии", – рассказал главный хранитель Музея Победы Станислав Вельский.
Специалист отметил, что из-за коронавирусных ограничений пополнение фондов музея временно приостановилось, однако сейчас в учреждение снова стали обращаться дарители.
В числе последних поступлений уникальный дневник, переданный москвичкой Анной Яковлевной Маслюковой. Заметки вел ее отец, Яков Иванович Маслюков. Он рассказывал о первых днях войны и боевом пути 37-й Краснознаменской стрелковой дивизии.
По словам Анны Яковлевны, документ она решила передать, "чтобы эти реликвии увидели посетители музея". Она также мотивировала свой дар стремлением сохранить память о своем отце.
Всего в 2020 году в фонды музея поступило более 50 фронтовых писем, более 60 фотографий, 72 произведения графики и живописи, 85 газет и журналов, около 40 наградных документов.
Ранее в Москве стартовал проект "Живая память", посвященный героям Великой Отечественной войны. На интерактивную карту, размещенную на портале mos.ru, нанесли отметки о памятных местах города.
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