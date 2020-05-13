Крюкову присвоили звание "Район воинской доблести города Москвы"

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Столичному району Крюково присвоено звание "Район воинской доблести города Москвы". Соответствующий документ подписал мэр города Сергей Собянин.
Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов подчеркнул, что присвоение Крюкову почетного звания – важное событие для города. По его словам, каждый житель страны знает о произошедших на территории района в годы Великой Отечественной войны боевых действиях из песни "У деревни Крюково".
"Несмотря на большие потери, бойцы Красной армии в декабре 1941 года сумели полностью освободить станцию Крюково от вражеских войск и не допустить их к Москве", – напомнил Емельянов.
Инициатива присвоения почетного звания принадлежит ветерану Великой Отечественной войны Николаю Мельнику. Позднее она была поддержана в региональном отделении Общероссийского народного фронта в Москве и правительстве Москвы.
По мнению главы департамента культурного наследия Москвы, присвоение отдельным районам города почетных званий ранее не происходили.
"Я думаю, все согласятся, что Крюково – особое место, достойное получить первым такой статус", – подвел итог Емельянов.
В 1941 году на территории района советские солдаты в тяжелых боях смогли прервать наступление сил немецко-фашистских войск. В память об этом был установлен мемориал "Штыки".
Ранее стало известно, что в онлайн-акции "Бессмертный полк" 9 Мая приняли участие порядка 3 миллионов человек. Ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева рассказала, что отправленные в рамках акции фотографии были размещены на более 200 медиаэкранах Москвы.
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