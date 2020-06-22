В Москве показали карту улиц с названиями в честь Великой Отечественной войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве стартовал проект "Живая память", посвященный героям Великой Отечественной войны. На mos.ru разместили интерактивную карту с памятными местами города.

При наведении курсора на улицы, переулки, площади, бульвары и иные объекты дорожно-транспортной инфраструктуры можно получить подробную справку о месте. На экран выводятся фотографии его современного и исторического облика, а также биография тех, в честь кого назван объект.

Как рассказали на портале мэра и правительства Москвы, интерактивная карта призвана подчеркнуть и развить локальную идентичность районов. Аналогичную цель преследует и программа "Мой район".

В качестве примера приводится улица Летчика Павлова в Косино-Ухтомском. Она была названа в честь командира звена истребительского авиаполка Алексея Павлова, который родился и вырос в этом районе Москвы.

Именами героев Великой Отечественной войны названы 164 улицы Москвы. По числу подобных мест лидируют ЗАО и СЗАО – по 26 улиц. Меньше всего их в ТиНАО – 6.

Ко Дню Победы в Музее Москвы открыли две онлайн-выставки – "Письмо. 75 слов о войне" и "Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны". Ознакомиться с ними можно по ссылке.

