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Общество

18:33

Оркестр МЧС сыграл под окнами ветерана в Москве

общество культура

Фото: МЧС России по Москве

Сотрудники МЧС Москвы поздравили ветерана Великой Отечественной войны, исполнив во дворе его дома фронтовые мелодии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"8 мая обычный двор в поселке Восточном проснулся под аккомпанемент духового оркестра. В торжественной обстановке героя Победы Николая Коновалова приветствовали музыканты оркестра пожарно-спасательного гарнизона Москвы и курсанты пожарно-спасательного колледжа Инфолайн", – рассказали в МЧС.

Ветеран принимал поздравления от музыкантов с балкона своей квартиры. В разговоре с сотрудниками главка ведомства Коновалов поблагодарил за подарок и выразил надежду, что война больше не повторится.

Ранее в Новосибирске для участников войны организовали концерты прямо у их окон и балконов. Для этого артисты воспользовались автовышкой. Акцию провел общественный фонд "Социальная Опора".

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