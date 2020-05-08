Оркестр МЧС сыграл под окнами ветерана в Москве

Фото: МЧС России по Москве

Сотрудники МЧС Москвы поздравили ветерана Великой Отечественной войны, исполнив во дворе его дома фронтовые мелодии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"8 мая обычный двор в поселке Восточном проснулся под аккомпанемент духового оркестра. В торжественной обстановке героя Победы Николая Коновалова приветствовали музыканты оркестра пожарно-спасательного гарнизона Москвы и курсанты пожарно-спасательного колледжа Инфолайн", – рассказали в МЧС.

Ветеран принимал поздравления от музыкантов с балкона своей квартиры. В разговоре с сотрудниками главка ведомства Коновалов поблагодарил за подарок и выразил надежду, что война больше не повторится.

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