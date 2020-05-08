Музей Москвы открыл два онлайн-проекта к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Музей Москвы открыл два онлайн-проекта – "Письмо. 75 слов о войне" и "Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны". Выставки доступны на сайте Музея Москвы с 7 мая.

"Письмо. 75 слов о войне"

Выставка рассказывает об одной из главных трагедий прошлого столетия через подлинные свидетельства очевидцев. В основе проекта – фронтовая переписка, личные записи и воспоминания москвичей. Вместо сухого языка цифр и фактов будет звучать "живой" голос участников войны (озвученный студентами ГИТИС), рассказывающих о самых драматических моментах обороны Москвы и первых минутах Победы.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 2



из письма Светланы Поповой сестре 10 мая 1945 года Мы все повыскакивали с кроватей, стучимся в двери, кто-то из окон кричит: "Победа!" И прямо в чем были – в ночных рубашках – во двор! Все целуются, плачут, смеются. Дожили, выдержали…

Выставка делится на разделы "Город" и "Война". Первый отражает образ столицы в письмах. Раздел "Война" рассказывает о москвичах, сражавшихся на фронте.

Для онлайн-экспозиции собрано более пятидесяти писем. Они оцифрованы и расшифрованы, а также представлены в видеоформате. Материалы взяты из коллекции Музея Москвы, а также из фондов Главного архивного управления города Москвы.

"Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны"

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 5

Выставка показывает события 40-х годов прошлого столетия глазами двух фотографов – Бориса и Ольги Игнатович, брата и сестры. Каждый из них прошел войну и по-своему запечатлел главную трагедию XX века.

Для экспозиции собрано около двухсот фотографий. На онлайн-выставке появится более семидесяти из них: освобождение оккупированных территорий и немецких концлагерей, парадные портреты советских военачальников, кадры фронтовой жизни и снимки, ставшие материалами Нюрнбергского процесса.

Проект состоит из пяти разделов:

"Герои Победы" – в экспозиции будут представлены фотографии маршалов Победы Бориса Игнатовича;

– в экспозиции будут представлены фотографии маршалов Победы Бориса Игнатовича; "Дороги войны" – военные хроники Бориса и Ольги Игнатович;

– военные хроники Бориса и Ольги Игнатович; "Ужасы войны" – последствия оккупации и разрушений в ходе боев;

– последствия оккупации и разрушений в ходе боев; "Освенцим" – фотографические документы, сделанные Ольгой Игнатович в лагерях смерти Майданеке в 1944 году и Освенциме в 1945-м;

– фотографические документы, сделанные Ольгой Игнатович в лагерях смерти Майданеке в 1944 году и Освенциме в 1945-м; "После Победы. С надеждой в будущее" – послевоенные фотографии Бориса и Ольги Игнатович, в том числе празднование 800-летия Москвы, восстановление советскими солдатами Вены и Будапешта, снимки парадных шествий и траурных митингов.

75slov@mosmuseum.ru

Проекты уже доступны любому желающему. Также Музей Москвы приглашает горожан поделиться фронтовыми письмами, которые хранятся в их семейных коллекциях. Если вы хотите дополнить выставку, то пишите на почту