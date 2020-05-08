Музей Москвы открыл два онлайн-проекта к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Поздравление папе от Люси Дубовик с наступающим Новым годом. Почтовая карточка. 30/XII 41. Коллекция Музея Москвы
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Музей Москвы открыл два онлайн-проекта – "Письмо. 75 слов о войне" и "Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны". Выставки доступны на сайте Музея Москвы с 7 мая.
Выставка рассказывает об одной из главных трагедий прошлого столетия через подлинные свидетельства очевидцев. В основе проекта – фронтовая переписка, личные записи и воспоминания москвичей. Вместо сухого языка цифр и фактов будет звучать "живой" голос участников войны (озвученный студентами ГИТИС), рассказывающих о самых драматических моментах обороны Москвы и первых минутах Победы.
Выставка делится на разделы "Город" и "Война". Первый отражает образ столицы в письмах. Раздел "Война" рассказывает о москвичах, сражавшихся на фронте.
Для онлайн-экспозиции собрано более пятидесяти писем. Они оцифрованы и расшифрованы, а также представлены в видеоформате. Материалы взяты из коллекции Музея Москвы, а также из фондов Главного архивного управления города Москвы.
Выставка показывает события 40-х годов прошлого столетия глазами двух фотографов – Бориса и Ольги Игнатович, брата и сестры. Каждый из них прошел войну и по-своему запечатлел главную трагедию XX века.
Для экспозиции собрано около двухсот фотографий. На онлайн-выставке появится более семидесяти из них: освобождение оккупированных территорий и немецких концлагерей, парадные портреты советских военачальников, кадры фронтовой жизни и снимки, ставшие материалами Нюрнбергского процесса.
Проект состоит из пяти разделов:
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