Онлайн-квест к 53-летию Останкинской башни появился на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На портале "Узнай Москву" появился онлайн-квест к 53-й годовщине со дня открытия Останкинской телебашни, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергей Шакрыл отметил, что Останкинская башня является уникальным инженерным сооружением и самой высокой телебашней в Европе.

"Отвечая на вопросы онлайн-викторины, пользователи дополнительно узнают много любопытных фактов о главном символе российского телевидения", – приводятся в материале его слова.

Квест начнется с вопроса о том, что вдохновило конструктора Николая Никитина на создание телебашни. Также игрокам предстоит ответить, на какой максимальной глубине находится фундамент башни.

Кроме того, участники разгадают, на какую амплитуду может отклоняться Останкинская башня без вреда для конструкции, а также с чем можно сравнить ее массу, сколько раз в год в нее попадают молнии и что находится на ее шпиле.

Два года назад в телебашне возобновились спортивные соревнования по забегам на высоту. Участникам онлайн-викторины предстоит угадать лучшее время, которое показали бегуны.

После завершения квеста участники смогут увидеть свои результаты и поделиться ими в соцсетях.

Ранее на портале "Узнай Москву" появился маршрут под названием "Дорога из желтого кирпича: по Москве художника Леонида Владимирского". Маршрут включает в себя 12 пунктов. Места связаны с жизнью известного художника. Они отмечены на интерактивной карте, длина маршрута составляет почти девять километров. На каждой точке на карте можно узнать подробности, историю.

Информационный портал "Узнай Москву" является совместным проектом московских департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки.

