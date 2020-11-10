Культурные центры Москвы подготовили онлайн-программу ко Дню матери

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Культурные центры столичного департамента культуры подготовили ряд мероприятий, приуроченных ко Дню матери. В этом году праздник отмечают 29 ноября.

Программа пройдет в режиме онлайн на платформе Zoom и в Instagram-аккаунтах культурных центров. Расписание мероприятий, а также ссылки на трансляции доступны на сайте "Онлайн. Библиогород".

"Мы хотим помочь женщинам в их такой важной и приятной, но нелегкой работе – быть мамой. На лекциях психологи и педагоги поговорят со зрительницами о воспитании и развитии ребенка. На прямые эфиры мы приглашаем и детей – они смогут принять участие в интерактивной игре и мастер-классе", – поделились в Московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры Москвы.

Первое мероприятие – лекция по логопедии состоится 12 ноября в 18:00, сообщает портал мэра и правительства Москвы. На ней психолог, логопед и педагог культурного центра "Онежский" Мария Толмачева расскажет, какую роль в развитии ребенка играет речь, а также даст рекомендации по выявлению признаков нарушений речи. Посетить лекцию могут не более 100 человек.

Узнать о влиянии мультфильмов на психику ребенка можно будет на лекции "Мультфильмы: польза или вред?", которая состоится 20 ноября в 18:00 в Instagram-аккаунте дома культуры "Темп". Мероприятие проведет практикующий детский психолог Наталья Батунова.

25 ноября в 19:00 доктор культурологии, кандидат педагогических наук и психолог Александр Каменц расскажет о влиянии матери на жизнь человека, о том, насколько состояние ребенка зависит от счастья его мамы. Беседа "Мать – источник силы, защиты, утешения" пройдет на платформе Zoom. Посетить ее смогут до 100 участников.

Интерактивная игра "Мамин день" приглашает детей в Instagram-аккаунт дворцы культуры "Содружество" 28 ноября в 16:00. Участникам предстоит отгадывать загадки и составлять пожелания своим мамам.

29 ноября в 15:00 в Instagram-аккаунте центра культуры и досуга "Академический" состоится мастер-класс "Мамина кукла". На нем участники узнают историю тряпичной куклы, а также попробуют смастерить ее сами.

Ранее москвичам предложили создать оригинальный видеоролик для поздравления с Днем матери. Созданные ролики с поздравлениями необходимо отправить на адрес электронной почты pr@mosgor-park.ru. В сопроводительном письме необходимо указать название и автора произведения, а также имя и фамилию чтеца. Данную информацию не надо дублировать в видеоролике.