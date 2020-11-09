Москвичей пригласили создать видеооткрытку ко Дню матери

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москвичам предложили создать оригинальный видеоролик для поздравления с Днем матери, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что записывающее устройство в процессе записи необходимо держать горизонтально. Максимальная длина ролика должна составлять две минуты. На видео можно прочитать известные стихотворения, посвященные матерям или женщинам, а также работы собственного авторства.
Созданные ролики с поздравлениями необходимо отправить на адрес электронной почты pr@mosgor-park.ru. В сопроводительном письме необходимо указать название и автора произведения, а также имя и фамилию чтеца. Данную информацию не надо дублировать в видеоролике.
Прием материалов уже начался. Ролики разместят в аккаунтах Мосгорпарка в социальных сетях.
Впервые подобный "Стихоговоритель" провели в 2016 году в Петровском парке. Тогда студенты Российского института театрального института читали стихотворения к памятным датам. В 2017 году знаменитые произведения читали дети.
Ранее в Москве отпраздновали 79-ю годовщину военного парада 1941 года. Сергей Собянин в связи с этим возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском Саду.
После этого мэр поздравил ветеранов с праздником. Глава города заявил, что этот день является историческим. Собянин напомнил, что парад состоялся 7 ноября 1941 года в непростых условиях, однако повысил боевой дух войск и всей страны.
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