Собянин поздравил ветеранов с 79-й годовщиной военного парада 1941 года

12:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 79-й годовщиной военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади.
"Поздравляю всех ветеранов войны, всех москвичей с сегодняшней годовщиной парада. Действительно, это праздник. Большой исторический праздник", – сказал мэр в ходе телемоста с Героем России Вячеславом Сивко, который открыл реконструкцию в музейном комплексе "Дорога памяти".
Мэр напомнил, что первый парад на Красной площади проходил в непростых условиях, но он поднял дух войскам и всей стране.
"Победа за победой после этого парада, поэтому парад сам по себе имеет значение, как отсчет обратного времени, когда мы развернулись и пошли в наступление на врага. Это дата, когда можно сказать, что Москва была спасена. Поэтому для москвичей, для Москвы, для всей страны – это событие огромного масштаба", – сказал градоначальник.
Также в этот день мэр возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь 79 годовщины военного парада.
В субботу в честь 79 годовщины военного парада в музейном комплексе "Дорога памяти" у Главного храма Вооруженных сил РФ в Подмосковье пройдет реконструкция сражений за Москву.
В этом году, помимо реконструкции, москвичам покажут объемные инсталляции на Манежной и Красной площадях.
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