Реконструкция сражений за Москву пройдет у Главного храма Вооруженных сил РФ 7 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В музейном комплексе "Дорога памяти" у Главного храма Вооруженных сил РФ в Подмосковье 7 ноября пройдет реконструкция сражений за Москву. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета общественных связей и молодежной политики города.
Мероприятие пройдет в подмосковном городе Одинцово в 11:00. Для воссоздания реконструкции специалисты задействуют историческую бронетанковую технику. Основными событиями в реконструкции станет оборона Москвы осенью 1941 года.
Мероприятие пройдет в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. В этом году, помимо реконструкции, москвичам покажут объемные инсталляции на Манежной и Красной площадях, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Горожанам покажут бронеавтомобили ФАИ-М, БА-10 и БА-64, боевую машину БМ-13, противотанковые пушки 45-мм, ЗИС-2, ЗИС-3, танки Т-60, Т-70, Т-34, самоходную установку СУ–100. Всего будет представлено 38 экспонатов. Все мероприятия пройдут с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.
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