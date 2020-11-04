В Музее Победы представят личные вещи и документы участников ВОВ

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С 15 ноября в Музее Победы на Поклонной горе начнет работать выставка "Фронтовой блокнот", сообщили в пресс-службе музея.

"Создателями новой выставки стали педагоги и ученики московской школы "Марьино", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что гости музея смогут увидеть предметы, с которыми солдаты шли на войну. Среди экспонатов – награды, фотографии, документы. Также посетители увидят фронтовые рисунки и подшивки газеты "Труд" за 1942 год.

Также в рамках выставки, которая является частью программы "Школьный музей Победы", пройдут онлайн-уроки, мастер-классы, квизы, в которых могут принять участие школьники средних и старших классов.

С начала 2020 года коллекцию Музея Победы в Москве пополнили 203 предмета. Памятные вещи передали учреждению родственники героев Великой Отечественной войны.

В числе последних поступлений уникальный дневник, переданный москвичкой Анной Яковлевной Маслюковой. Заметки вел ее отец, Яков Иванович Маслюков. Он рассказывал о первых днях войны и боевом пути 37-й Краснознаменской стрелковой дивизии.