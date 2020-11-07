Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь 79 годовщины военного парада 1941 года на Красной площади.

Представители волонтерского движения столицы возложили второй венок от имени ветеранов Москвы.

Парад 7 ноября 1941 года в Москве повлиял на дальнейший ход войны. Он поспособствовал подъему духа армии и всей страны. В параде участвовали 28,5 тысячи человек.

В субботу в честь 79 годовщины военного парада в музейном комплексе "Дорога памяти" у Главного храма Вооруженных сил РФ в Подмосковье пройдет реконструкция сражений за Москву.

В этом году, помимо реконструкции, москвичам покажут объемные инсталляции на Манежной и Красной площадях.

