Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Михаил Мишустин поздравил жителей России с Днем народного единства. Телеграмма представлены на сайте кабмина.
Премьер-министр РФ напомнил о том, что 4 ноября является важной исторической датой, напоминающей о событиях, происходивших в 1612 году.
"Благодаря сплоченности и гражданской солидарности наш многонациональный народ отстоял целостность и независимость Отечества", – отметил Мишустин.
Он назвал любовь к родине, согласие и взаимопомощь основными ценностями общества. Мишустин подчеркивает: именно это позволяет давать отпор вызовам современности, объединяет жителей страны для разрешения госзадач.
"Желаю вам успехов в работе. Здоровья, мира, благополучия вам и вашим близким", – обратился в гражданам страны Мишустин.
Ранее с Днем народного единства москвичей поздравил Сергей Собянин. В обращении на своей персональной странице в социальной сети мэр Москвы призвал граждан поддерживать друг друга.
С поздравлением обратилась к россиянам и Валентина Матвиенко. Спикер Совфеда напомнила, что 4 столетия назад Москва была освобождена народным ополчением, которое возглавили Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, от польских интервентов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: