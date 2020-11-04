Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Михаил Мишустин поздравил жителей России с Днем народного единства. Телеграмма представлены на сайте кабмина.

Премьер-министр РФ напомнил о том, что 4 ноября является важной исторической датой, напоминающей о событиях, происходивших в 1612 году.

"Благодаря сплоченности и гражданской солидарности наш многонациональный народ отстоял целостность и независимость Отечества", – отметил Мишустин.

Он назвал любовь к родине, согласие и взаимопомощь основными ценностями общества. Мишустин подчеркивает: именно это позволяет давать отпор вызовам современности, объединяет жителей страны для разрешения госзадач.

"Желаю вам успехов в работе. Здоровья, мира, благополучия вам и вашим близким", – обратился в гражданам страны Мишустин.

Ранее с Днем народного единства москвичей поздравил Сергей Собянин. В обращении на своей персональной странице в социальной сети мэр Москвы призвал граждан поддерживать друг друга.

С поздравлением обратилась к россиянам и Валентина Матвиенко. Спикер Совфеда напомнила, что 4 столетия назад Москва была освобождена народным ополчением, которое возглавили Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, от польских интервентов.