Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

12:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с поздравлением в честь Дня народного единства. Текст поздравительной телеграммы опубликовали на официальном портале мэра и правительства столицы.
По словам Собянина, единство является прочным фундаментом развития как для страны в целом, так и для Москвы в частности.
В обращении на своей персональной странице в социальной сети, мэр Москвы призвал граждан поддерживать друг друга.
"Сейчас тоже нелегкие времена. Правда, теперь сражаемся с невидимым врагом. Но выстоять и выйти победителями из пандемии мы сможем только вместе, максимально поддерживая друг друга", – написал Собянин.
Он также пожелал москвичам здоровья, добра и мира, отметив, что сила России заключается во внимании к своему историческому наследию
В нынешнем году в Москве не будут проводиться массовые мероприятия 4 ноября. Это связано со сложной обстановкой по коронавирусу.
Несмотря на это, город украсили к празднику. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройству Петра Бирюкова, 400 праздничных плакатов разместили на билбордах, остановках, афишных фасадах. А здания Государственной думы и Совета Федерации украсили панно и флаги.
Непосредственно в среду, 4 ноября, москвичей ожидает облачная погода, преимущественно без осадков. Воздух в столице прогреется до плюс 10 градусов.
В России отмечают День народного единства
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