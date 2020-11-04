Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с поздравлением в честь Дня народного единства. Текст поздравительной телеграммы опубликовали на официальном портале мэра и правительства столицы.





Сергей Собянин мэр Москвы День народного единства пробуждает в нас чувство сопричастности к российской истории и великой культуре, которое объединяет миллионы людей по всему миру. Мы живем в многонациональной и многоконфессиональной стране, и мы едины

По словам Собянина, единство является прочным фундаментом развития как для страны в целом, так и для Москвы в частности.

В обращении на своей персональной странице в социальной сети, мэр Москвы призвал граждан поддерживать друг друга.

"Сейчас тоже нелегкие времена. Правда, теперь сражаемся с невидимым врагом. Но выстоять и выйти победителями из пандемии мы сможем только вместе, максимально поддерживая друг друга", – написал Собянин.

Он также пожелал москвичам здоровья, добра и мира, отметив, что сила России заключается во внимании к своему историческому наследию

В нынешнем году в Москве не будут проводиться массовые мероприятия 4 ноября. Это связано со сложной обстановкой по коронавирусу.

Несмотря на это, город украсили к празднику. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройству Петра Бирюкова, 400 праздничных плакатов разместили на билбордах, остановках, афишных фасадах. А здания Государственной думы и Совета Федерации украсили панно и флаги.

Непосредственно в среду, 4 ноября, москвичей ожидает облачная погода, преимущественно без осадков. Воздух в столице прогреется до плюс 10 градусов.

