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Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы 4 ноября

День народного единства: как будут работать госучреждения и транспорт
общество праздники

4 ноября в России отмечают День народного единства. Большинство граждан страны в этот день будут отдыхать. Кроме того, из-за праздника изменится график работы некоторых госучреждений. Рассказываем об этих изменениях, а также вспоминаем, как появилась памятная дата.

Всероссийский праздник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

День народного единства сделали праздником в память об освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году. В августе того года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и воеводой князем Дмитрием Пожарским разбило польские войска под стенами города. А 4 ноября освободило Китай-город от поляков. В России этот праздник отмечают ежегодно с 2005 года.

В связи с всероссийским праздником 4 ноября является выходным днем. При этом 3 ноября считается предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего дня должна быть сокращена на один час.

К радости столичных автомобилистов в День народного единства парковка в городе станет бесплатной. Оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, в том числе там, где действует тариф 380 рублей в час. Плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать по действующим тарифам.

Московское центральное кольцо (МЦК) 4 ноября будет работать по режиму выходного. С 12:30 и до 18:00 "Ласточки" будут ходить каждые 4 минуты, все остальное время – каждые 8 минут. Также в этот день будут закрыты сервисные центры "Московский Транспорт".

В связи с выходным днем изменят свой график работы и отделения "Почты России". В среду, 4 ноября, будут работать только круглосуточные отделения (Мясницкая, 26; Уральская, 1; Смоленская площадь, 13/21), все остальные будут закрыты. А 3 ноября почтовые отделения закроются на час раньше.

Кроме того, в праздничный день для посетителей будут недоступны Кремль, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. При этом попасть в Государственную Оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд" можно будет через Боровицкий проход.

Кто не будет отдыхать 4 ноября?

Фото: depositphotos/boggy22

Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова в беседе с Москвой 24 напомнила, что существует несколько сфер, в которых сотрудники, как правило, работают в День народного единства.

"Традиционно в такие дни работает сфера ретейла, потому что там другой график праздников. Обычно там работают по графику два через два, и не всегда получается в праздник отдыхать. Аналогичная история с операторами call-центров из любой индустрии. То есть везде, где нужна техподдержка пользователей", – пояснила эксперт.

В индустрии развлечений выходной – это полноценный рабочий день, так как в это время остальные люди отдыхают. Соответственно, работники этих направлений тоже будут заняты. Может быть, кто-то из спортивной сферы продолжит трудиться, но бывает, что тренировки переносятся на другое время.
Мария Игнатова
руководитель службы исследований HeadHunter

Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова в разговоре с Москвой 24 добавила, что также продолжат работу 4 ноября сотрудники компаний, которые связаны с обеспечением жизнедеятельности населения.

"К ним относится транспорт, водоканал, энергетика, торговля продуктами, спецслужбы. Этим предприятиям останавливать работу в праздники нельзя. У них отдельные нормы, поэтому там работники даже не могут уходить в забастовку и тому подобное", – подчеркнула специалист.

В любом случае независимо от того, к какой специфике относится работа, этот день является нерабочим праздничным днем. Двойная оплата должна быть начислена в этот день любым работникам любых предприятий. Или же можно взять выходной в другой день.
Валентина Митрофанова
директор Института профессионального кадровика

Митрофанова пояснила, что вариант компенсации – двойная оплата или выходной в другой день – может выбрать сам работник. Но для дополнительного выходного необходимо написать заявление, иначе по итогам ноября работнику автоматически придет доплата в двойном размере за этот день, заключила эксперт.

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Федотов Анатолий

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